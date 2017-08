AE de São Gonçalo campeão do Mundo de Robótica

O Clube de Robótica do Agrupamento de Escolas de S. Gonçalo, em Torres Vedras, tem participado ativamente, desde 2007, no maior evento competitivo de robótica a nível mundial – RoboCup – e na edição deste ano, que se realizou na cidade de Nagoya, Japão, entre 27 e 31 de julho, e envolveu cerca de 50 países, com um total de 200 equipas, 3.000 participantes e 1.200 robots, voltou a demonstrar o excelente trabalho desenvolvido e a alcançar excelentes resultados.

A representação portuguesa, constituída por três equipas nas modalidades de On Stage (idades dos 11 aos 14 anos), Soccer Lightweight (idades dos 11 aos 14 anos) e Rescue Line (idades dos 11 aos 19 anos), sagrou-se campeã do mundo nas três modalidades.

“Aos premiados e a todos os alunos envolvidos, bem como aos professores, que coordenados pelo Professor Jaime Rei, desenvolvem um trabalho de excelência no desenvolvimento do interesse dos jovens pela Ciência e Tecnologia, promovendo o espírito científico e a criatividade dos alunos, a Direção-Geral da Educação dá os mais sinceros parabéns”.