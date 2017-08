‘O Mar é Já Aqui’ em exibição na Expomar

Os trabalhos vencedores da primeira edição do concurso multiartes “O Mar é Já Aqui”, que decorreu no âmbito da campanha “Açores Entre Mares 2017”, dinamizada pela Direção Regional dos Assuntos do Mar, já foram divulgados.

Na categoria de Poesia, o primeiro lugar foi para o trabalho “Poluição, legislação, conservação”, de Carla Veríssimo, enquanto na categoria de Vídeo o vencedor foi o trabalho “Voo no Mar”, de Gui Costa.

O díptico “Três cores à tarde e três cores à noite”, da autoria de Yves Decoster, arrecadou o primeiro prémio na categoria de Pintura e Desenho, sendo que na categoria de Escultura e outras expressões artísticas foram distinguidos dois trabalhos com menções honrosas, designadamente “Ouriço”, de Adolfo Mendonça Atelier, e “Mamaqhucha”, de Atchoi.

O concurso recebeu 46 trabalhos, nomeadamente 29 de poesia, seis de vídeo, seis na categoria de pintura e desenho e cinco na categoria de escultura e outras expressões artísticas.

Os trabalhos que estiveram a concurso podem ser vistos na Expomar, na Marina da Horta, no âmbito da Semana do Mar, a decorrer até 13 agosto.

Este concurso, organizado pela Direção Regional dos Assuntos do Mar, em parceria com a Direção Regional da Cultura, pretendeu incentivar e estimular a criatividade e a originalidade dos concorrentes, sensibilizando para a proteção e conservação dos oceanos, em especial do Mar dos Açores.

O júri da categoria de Poesia foi constituído por Victor Rui Dores, Maria do Céu Brito e Manuel Tomás Costa, enquanto na categoria de Vídeo foram jurados Aurora Ribeiro, Jorge Bruno e Vitor Marques.