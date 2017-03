Governo dos Açores acompanha evolução de derrocada junto à zona balnear da Ferraria

A Direção Regional dos Assuntos do Mar e o Parque Natural da Ilha de São Miguel, em articulação com a Capitania do Porto de Ponta Delgada, estão a monitorizar a falésia adjacente à zona balnear da Ferraria, onde se registou na última sexta-feira um escorregamento de pedras e escórias vulcânicas.

Considerando que alguns blocos rochosos, de dimensões consideráveis, se mantêm apenas presos pela vegetação da falésia, apresentando grande instabilidade, procedeu-se à vedação temporária do acesso ao local com o objetivo de evitar a ocorrência de acidentes.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada está a preparar uma operação de desprendimento controlado dos blocos rochosos, que irá decorrer em tempo oportuno.

O Governo Regional dos Açores garante que, “assim que a situação estiver regularizada, o acesso público à zona balnear da Ferraria será reaberto pelas entidades responsáveis”.