CML atribui voto de Louvor aos professores e Educadores do Ensino Público

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou por unanimidade o Voto de Louvor aos Professores (as) e Educadores (as) da Cidade de Lisboa bem como a todos os Professores (as)e Educadores (as) que se aposentaram no ano letivo 2016/2017.

Subscrito pela Vereadora Catarina Albergaria, este Voto pretendeu reconhecer publicamente o mérito da Comunidade Educativa que, no seu dia-a-dia, contribui para qualificar a Escola Pública na cidade de Lisboa.

É reconhecido por todos, e muito particularmente pelo Pelouro da Educação, o profissionalismo e dedicação de todos os Professores e Educadores da Rede Pública de Escolas da cidade de Lisboa na realização de um extraordinário trabalho, empenhando-se ainda na participação nos projetos promovidos pela Câmara Municipal de Lisboa e demais instituições governamentais.

Importa reconhecer o papel fundamental que têm na sociedade, que não se cinge apenas ao período escolar, mas que se reflete na totalidade dos percursos pessoais e profissionais de todos, a todo o tempo.

Com a atribuição deste louvor a Câmara Municipal de Lisboa quis prestar todo o reconhecimento e agradecimento ao trabalho de todos aqueles que durante todo o ano se empenham na educação e formação das nossas crianças e jovens.