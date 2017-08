VI Porto City Race conta com mais de mil participantes

Mais de mil participantes de 14 países vão disputar a VI Porto City Race, uma competição de orientação pedestre urbana, a quinta de sete provas do circuito europeu e que se vai realizar de 22 a 24 de setembro.

Integrada no Circuito Europeu de Provas de Orientação e pontuável para o Circuito Portugal City Race, a prova é constituída por três etapas. A primeira, no dia 22, é noturna e leva ao Parque da Cidade (início às 20:30 horas). Segue-se a “Etapa Sprint” nas Condominhas/Lordelo do Ouro, no dia 23, às 10 horas. Por último, realiza-se a “City Race Euro Tour”, no domingo 24, com um percurso entre as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia e início às 10 horas.

O circuito Europeu já passou por Paris (06-07 maio, França), Antuérpia (13-14 maio, Bélgica), Bristol (10-11 junho, Inglaterra), Treviso (17-18 junho, Itália) e depois do Porto segue para Barcelona (04-05 novembro, Espanha) e Bilbau (11-12 novembro, Espanha).

A iniciativa é organizada pelo Grupo Desportivo dos Quatro Caminhos em parceria com a Câmara do Porto. As inscrições encontram-se abertas e podem ser feitas online, sendo que as participações podem ser feitas por pessoas de qualquer idade, individualmente ou em grupo.

Na última edição, a Porto City Race contou com quase um milhar de participantes, provenientes de 16 países.