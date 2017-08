Atividades promovidas pelo Governo dos Açores envolvem muitos milhares de jovens

O Diretor Regional da Juventude manifestou, na Horta, satisfação pela forma como estão a decorrer as ações e programas desenvolvidos pelo Governo dos Açores que têm como público alvo a juventude açoriana.

“Se tivermos em conta os programas OTL Jovem, os campos de férias, os programas de estágio, como o Estagiar U, ou todas as iniciativas que estão a ser desenvolvidas em parceria com as associações juvenis da Região, estamos a falar de muitos milhares de jovens envolvidos em atividades que valorizam os seus percursos, a sua aprendizagem e a sua preparação para estarem mais comprometidos com o futuro dos Açores”, afirmou Lúcio Rodrigues, à margem de uma iniciativa promovida pela Associação de Jovens do Faial.

“Só este ano, temos 1.300 jovens açorianos a participar no programa Estagiar U”, adiantou, apontando também, entre outros exemplos, que o OTL-J envolve este ano “mais de 2.600 jovens, em 1.077 projetos, em toda a Região”.

Na data em que se assinala o Dia Internacional da Juventude, Lúcio Rodrigues frisou ainda que, desde o início do ano, já foram apoiadas “iniciativas e projetos de diversas associações juvenis da Região, num montante global que ascende a cerca de 450 mil euros”.

Na área do emprego jovem, o Diretor Regional destacou o trabalho desenvolvido pelo Governo dos Açores, realçando, entre outros exemplos, que, no âmbito dos programas INTEGRA e PIIE, de incentivos à inserção no mercado de trabalho após a conclusão do estágio, “já foram criados 4.690 novos empregos e já apoiamos mais de 300 jovens na criação do seu próprio emprego”.

“Estes exemplos e estes indicadores concretos provam o trabalho que está a ser desenvolvido e os resultados da nossa ação. Ter mais emprego jovem, ter a juventude açoriana mais comprometida com o nosso futuro e mais mobilizada para participar é uma luta constante, permanente, diária, não se resolve de um dia para o outro, mas não descansaremos um minuto ao longo desta legislatura”, assegurou Lúcio Rodrigues.