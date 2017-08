A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH) está a organizar a Conferência “Integração de Cuidados e Literacia em Saúde. Capacitar o Cidadão no SNS”, em estreita colaboração com o Núcleo de Apoio Estratégico do Ministério da Saúde e o patrocínio institucional da Direção-Geral da Saúde, e em simultâneo, a 11.ª edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde, os quais vão decorrer nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa – ESTeSL.

