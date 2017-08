Sporting perde na estreia europeia

Na estreia absoluta da principal equipa feminina do Sporting na fase de qualificação da Liga dos Campeões feminina, as “leoas” perderam por 1-2 frente ao BIIK-Kazygurt (Cazaquistão).

Neste encontro realizado na capital da Hungria, Budapeste, a formação cazaque colocou-se em vantagem logo aos 7′, com um golo de Ihezuo, mas a internacional portuguesa Diana Silva personificou a boa reação da equipa orientada por Nuno Almeida e empatou a partida aos 10′.

Adule (83′) marcou o golo da vitória da formação do Cazquistão já perto do final do encontro.

No outro jogo do dia no grupo 8, o MTK Hungária (Hungria) venceu o Hajvalia (Kosovo) por 2-0.

O Sporting volta a entrar em campo esta sexta-feira, 25 de agosto, pelas 16h00, frente às equipa anfitriã do agrupamento, o MTK Hungária.

Nesta fase de qualificação apuram-se os dez primeiros classificados de todos os grupos e os segundos com melhor registo frente aos primeiro e terceiro classificados do seu agrupamento.

Clique aqui para consultar todos os resultados, as classificações gerais e o calendário de todos os grupos da fase de qualificação da Champions feminina.

Fonte: www.fpf.pt