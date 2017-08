Durante a tarde de amanhã, realizar-se-à o lançamento do conto “A Alçaprema”, de Ilídia Henrique Ferreira Vale, vencedora do Prémio Literário Horácio Bento Gouveia, entregue no ano transato.

Segundo o júri do Prémio, o conto “é uma narrativa histórica bem fundamentada e estruturada, com uma sequência lógica expressiva…de relevante interesse histórico e cultural que remonta ao início do povoamento da Ilha da Madeira”.

A referida cerimónia, inserida nas Festas de São Vicente, terá lugar esta quarta-feira, dia 23, às 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente.