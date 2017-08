Comando Territorial de Coimbra apreende 350 pés de cannabis

O Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã deteve, no dia 21 de agosto, dois homens com 37 e 47 anos, de nacionalidade inglesa, por tráfico de estupefacientes no concelho de Tábua.

A detenção ocorreu em flagrante delito quando os mesmos se encontravam a trabalhar na plantação de cannabis. Foram apreendidos: 350 pés de canábis; Três viaturas ligeiras; 600 euros em numerário.

Os detidos foram sujeitos a termo de identidade e residência e estão, neste momento, a serem presentes a tribunal.