CMF levou crianças dos Centros Comunitários ao Teatro

A Câmara Municipal do Funchal levou esta semana cerca de meia centena de crianças e jovens de diversos Centros Comunitários do Funchal à mais recente produção de O Feiticeiro do Norte, na sua respetiva sede, o Balcão Cristal, um espaço camarário integrado na rede municipal de teatros e situado na Rua de Santa Maria.

Cumprindo com o princípio da democratização do acesso à cultura para todos os públicos, a Autarquia adquiriu todos os bilhetes para a representação da peça "As barrigas também têm dentro" e ofereceu-os a instituições e centros comunitários do Município, nomeadamente ao Centro Comunitário de São Gonçalo, Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro, Centro Comunitário da Quinta Josefina e Estabelecimento Vila Mar, incentivando a difusão de cultura àqueles que, de outro modo, poderiam não ter acesso às artes.

Encenada e interpretada por Élvio Camacho e Paula Erra, esta é uma peça que retrata momentos da carreira de uma educadora de infância e de um ator. Os criadores apresentam-no como um espetáculo “para adultos, se for visto por adultos, e para crianças, se for visto por crianças. «As barrigas também têm dentro» é talvez uma das últimas genuínas possibilidades de fazermos teatro para a infância”.

Desde o ano passado, o espetáculo já foi visto por mais de 1700 espetadores, tanto no Funchal, como em outros concelhos da região. As reservas podem ser feitas através do endereço feiticeirodonorte@feiticeirodonorte.pt .