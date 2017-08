Star Wars em selos dos CTT

Os CTT lançam hoje, 25 de Agosto, uma emissão filatélica que comemora os 40 anos da saga Star Wars. Esta emissão resulta de uma parceria entre os CTT Correios de Portugal e a The Walt Disney Company Portugal e é a primeira vez que selos portugueses, cujas emissões estão entre as mais premiadas do mundo, abordam o imaginário de Hollywood.

Estão representadas nestes selos algumas das personagens desta saga, iniciada em 1977 com o primeiro filme Star Wars, Episódio IV: Uma Nova Esperança. São elas Princesa Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader e Mestre Yoda.

Star Wars relata histórias de aventuras míticas e inspiradoras numa galáxia muito, muito distante… A excelência criativa e a inovação são a essência de Star Wars e ajudaram a transformar a saga num fenómeno de cultura popular, contando com uma legião de fãs multigeracional.

Esta emissão de selos dos CTT surge no momento em que se prepara a estreia em cinema do novo filme “Star Wars: Os Últimos Jedi”, em Dezembro de 2017.

Os selos estarão à venda em todas as lojas CTT e também em www.ctt.pt já a partir de hoje, antecipando assim a sua apresentação, que decorrerá no próximo dia 18 de Setembro, pelas 11h00, na Loja CTT dos Restauradores, em Lisboa.

A emissão filatélica dos CTT é composta por duas peças com o mesmo tema: uma emissão em versão gomada (os selos tradicionais) e uma segunda em versão de selos autoadesivos. A primeira destas peças é composta por seis selos e um bloco filatélico com três selos: dois selos com o valor facial de 0,50€, dois selos com o valor facial de 0,80€ e dois selos com o valor facial de 0,85€. Todos estes têm uma tiragem de 130 000 exemplares cada. O bloco com três selos tem o valor de 1,50€ e uma tiragem de 60 000 exemplares. A emissão de autoadesivos dedicada ao mesmo tema tem dois selos para envio nacional até 20g, dois selos para envio na Europa até 20g e dois selos para o resto do mundo até 20g. Todos estes selos têm uma tiragem de 30 000 exemplares cada.

O design dos selos esteve a cargo de Francisco Galamba. As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Município no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Quental em Ponta Delgada.

Os CTT acreditam que esta emissão passará a fazer parte da mística colecionista associada a Star Wars.