Açores em promoção na Tour Natur

O Turismo dos Açores/ATA está presente na Tour Natur, a principal feira alemã dedicada ao Turismo de Natureza, que arrancou esta sexta-feira, dia 1 de setembro, em Dusseldorf, decorrendo até domingo, dia 3.

Na Tour Natur, o Turismo dos Açores conta com um stand de 12 metros quadrados, decorado com imagens alusivas ao Turismo de Natureza, com representação de três empresas associada da ATA.

“Para a Turismo dos Açores/ATA, no âmbito do seu trabalho contínuo de promoção do Destino Açores, naquele que é o principal mercado estrangeiro, tem como objectivo na participação deste evento reforçar a notoriedade do Destino junto de um nicho que procura aquilo que os Açores têm mais para oferecer: Natureza”, pode ler-se em comunicado à imprensa.

A Tour Natur é uma feira alemã líder e especializada em Turismo de Natureza, especialmente em escalada e trekking, que atrai também participantes dos países vizinhos.