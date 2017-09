GNR apreendeu 810 quilos de cavala

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos apreendeu ontem, dia 31 de agosto, na lota de Matosinhos, 810 quilos de cavala por não possuir o tamanho mínimo estipulado por lei para ser comercializado.

O pescado, avaliado em 3240 euros, depois de submetido a controlo higio-sanitário, foi entregue a diversas instituições de solidariedade social.

A ação decorreu de uma fiscalização no âmbito do controlo do cumprimento das regras de captura e 1.ª venda de pescado em lota.