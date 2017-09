4 detidos por posse de explosivos e caça ilegal em Torre de Moncorvo

O Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Proteção do Ambiente de Torre de Moncorvo, detiveram ontem, dia 3 de setembro, quatro homens com idades compreendidas entre os 51 e 68 anos, por caça de espécies não cinegéticas, em Junqueira – Torre de Moncorvo.

No âmbito de uma ação de fiscalização de caça, os militares abordaram os suspeitos tendo apreendido: Uma pistola 6,35mm; Uma carabina; Uma arma artesanal; 18 velas de dinamite; 12 metros de cordão detonante; Três bombas de foguete; Um detonador; Duas facas; 18 pintassilgos; Diverso material de captura.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.