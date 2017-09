Portugal vence Torneio Preparatório da UEFA

A Seleção Nacional sub-19 garantiu, esta segunda-feira, a vitória no Torneio Preparatório da UEFA, após bater a Bélgica por 2-1 em encontro referente á terceira e última jornada da competição que decorreu na Finlândia.

A Equipa das Quinas adiantou-se no marcador pouco antes do final da primeira parte, com um golo de Rafael Leão (42′), e aumentou a vantegem com um golo de Trincão (74′). Jelle Bataille (87′) ainda reduziu a desvantagem, mas Mesaque Dju (90’+1) desfez todas as dúvidas quanto ao vencedor da partida.