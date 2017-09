Cadetes da Marinha Portuguesa vencem prémio em França

Durante a estadia do navio-escola Sagres no porto de Le Havre (França) os cadetes da Escola Naval representaram brilhantemente o navio e a Marinha Portuguesa no Desfile das Guarnições tendo sido distinguidos com o prémio “Smartest dressed in the crew parade” devido ao aprumo demonstrado durante o desfile, destacando-se entre as guarnições dos navios presentes no evento Les Grandes Voiles Du Havre 2017.

Recorde-se que a viagem de instrução dos cadetes do 1º ano da Escola Naval do curso Capitão-tenente Raúl Alexandre Cascais se encontra a decorrer a bordo do NRP Sagres, desde 10 de agosto de 2017.