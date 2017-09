SGS Portugal celebra acordo com o IFAP

Em agosto de 2017, a SGS Portugal celebrou um acordo com o Instituto de Financiamento da Arigultura e Pescas (IFAP), assumindo o Projeto de Controlo das Ajudas do Pedido Único, passando a realizar ações de controlo, físico e por teledeteção, no âmbito das ajudas e dos apoios financeiros concedidos pelo IFAP, nos anos de 2017 e 2018. Este projeto cobre Portugal Continental e envolve as áreas de ação de todas as Direções Regionais de Agricultura e Pescas.

Desde a sua fundação, em 1878, que a SGS Portugal atua no setor agrícola na supervisão do trânsito de granéis de cereais. Atualmente, a SGS apresenta outras soluções para toda a fileira agrícola no âmbito da agricultura de precisão, análise de folhas, raízes, solo, água e produtos agrícolas, certificação e formação de modos de produção, sistemas de gestão e certificação de produtos alimentares.

Assim, através deste projeto, a SGS Portugal irá reforçar a sua presença no setor, um pouco por todo o país. Tendo em conta a dimensão do projeto, a SGS Portugal tem vindo a alargar a sua equipa para trabalhos de controlo de campo em todo o território nacional.