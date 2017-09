Ireneu Barreto no descerramento da placa toponímica do largo Príncipe Alberto I do Mónaco

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe amanhã, dia 5 de setembro, pelas 10h30, no Palácio de São Lourenço, o embaixador da República da Turquia em Lisboa, HASAN GÖĞÜŞ, em audiência.

Pelas 15h estará presente no descerramento da placa toponímica do largo Príncipe Alberto I do Mónaco, no fim da rua de Leichlingen, e pelas 16h no Museu de História Natural do Funchal, à rua da Mouraria nº31, na cerimónia de inauguração da exposição “Um Príncipe explorador. Alberto I do Mónaco e a Madeira”. Ambas as cerimónias contarão com a presença do Príncipe Alberto II do Mónaco.