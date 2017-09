Seleção Nacional de futsal conhece adversários da fase de grupos do Campeonato da Europa Eslovénia 2018

A Seleção Nacional de futsal irá conhecer os seus adversários da fase de grupos do Campeonato da Europa Eslovénia 2018 no final de setembro, em Liubinana.

A Seleção Nacional de futsal irá conhecer os seus adversários na fase de grupos do Campeonato da Europa Eslovénia 2018, no sorteio agendado para o dia 29 de setembro (sexta-feira), pelas 12h00 locais (11h00 de Portugal continental), no Castelo de Liubiana.

A Equipa das Quinas estará representada no sorteio pelo Selecionador Nacional, Jorge Braz, pelo diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Dias, e pelo Team Manager, Mário Pereira.

No dia anterior (28 de setembro), a delegação portuguesa irá visitar a Stozice Arena, onde irão decorrer os jogos do Europeu, assim como os locais onde se realizarão os treinos.

Recorda-se que Portugal garantiu o apuramento para a fase final ao vencer, na Roménia, a equipa da casa, a Letónia e a Finlândia.

A Seleção anfitriã, a Eslovénia, não será sorteada e irá ocupar a posição A1 (a primeira posição do Grupo A). As 11 equipas qualificadas serão distribuídas por três potes, de acordo com o Ranking da UEFA. A atual campeã da Europa, a Espanha, assim como as duas seleções que se seguem no ranking, Rússia e Portugal, serão sorteadas no pote 1, ocupando as posições B1, C1 e D1). As restantes seleções serão colocadas nos potes 2 (Itália, Ucrânia, Azerbaijão e Cazaquistão) e 3 (vencedores do play-off: Roménia-Geórgia; Hungria-Polónia: República Checa-Sérvia; França-Croácia), de acordo com o coeficiente do ranking. De acordo com a decisão do Painel de Emergência da UEFA, a Rússia e a Ucrânia não poderão ser sorteadas no mesmo pote e não poderão jogar nos mesmos dias, pelo que uma das equipas deverá integrar os grupos A ou B e a outra os grupos C ou D.