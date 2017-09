Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos do Centro Hospitalar de Lisboa Central agraciada

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa agraciou, como Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique, a Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos (UCINC) do Hospital de São José – Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE (CHLC).

No Salão Nobre do edifício da Biblioteca do Hospital de São José, e após as intervenções da Presidente do Conselho de Administração do CHLC, Ana Escoval, e do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, o Presidente da República usou da palavra e no final condecorou a UCINC, tendo recebido as insígnias, em nome da Unidade, o seu coordenador Rui Moreno.

Após a cerimónia, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou as Unidades de Neurocríticos, de Neurocirurgia e de Neuroradiologia do CHLC.

A Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos do Hospital de São José – Centro Hospitalar de Lisboa Central tem por missão primária a prestação de cuidados Intensivos a doentes do foro neurocrítico e está integrada na área da Urgência Geral e dos Cuidados Intensivos. Em junho de 2016 nasceu, nesta unidade hospitalar, o “bebé Lourenço” com 2,350 quilos, depois de uma gestação de 32 semanas, com a mãe em morte cerebral durante 15 semanas devido a uma hemorragia intracerebral.