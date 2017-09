É já no próximo sábado, dia 9 de setembro, que as ondas do Porto da Cruz recebem a 2ª Etapa do BRISA Circuito Regional de Surf OPEN 2017 Powered by Csantos VP.

O Clube Naval do Funchal contará com um total 15 atletas em prova nas categorias Open, e Open feminino. Segundo André Rodrigues, coordenador da modalidade do clube, as previsões para esta prova são muito boas e as são grandes as expectativas para o desempenho dos nossos atletas.

Informa-se que esta segunda etapa do circuito regional decorre apenas ao longo do dia de sábado no Porto da Cruz, mas caso as condições do mar sejam favoráveis, há possibilidade da mesma ser transferida para a baía de Machico. O seu início está agendado para as 9 horas, e com encerramento previsto para as 16 horas, hora da Cerimónia de Entrega de Prémios.