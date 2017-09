Salvador Gomes no Top cinco do Campeonato de Infantis e Iniciados em Vela Ligeira.

Salvador Gomes, do Clube Naval do Funchal, alcançou no passado fim de semana, 1 a 3 de Setembro, o 5º lugar no Campeonato Nacional de Infantis e Iniciados em Vela Ligeira, que teve lugar na Baia de Santa Cruz . Com condições adversas e a competir na classe Optimist, a única regata que se realizou neste campeonato foi suficiente para que o desempenho de Salvador lhe garantisse o 5º Lugar entre os quase 80 participantes.

As expectativas eram as maiores para este campeonato mas as condições atmosféricas não corresponderam. Com ventos muito inconstantes, com alguma intensidade de NE e medidas de 25 nós, e com grandes variações, reduziram apenas a uma, as regatas deste Campeonato.

Apesar de as condições não terem sido as ideais, Pedro Silva, treinador de Salvador Gomes, demonstra-se satisfeito com o resultado. Sobre a prestação de Salvador, em breves palavras Pedro Silva referiu que “apesar de só termos realizado uma regata, o Salvador largou menos bem, mas conseguiu fazer uma regata de trás para a frente e ainda assim obter um bom resultado” o que veio a confirmar as expectativas depositadas.