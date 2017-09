Câmara de Lobos recebeu galardão

O concelho de Câmara de Lobos recebeu hoje, e pelo segundo ano consecutivo, o título de “Município Amigo do Desporto”. Este prémio é o resultado de iniciativas adoptadas pela autarquia, de que são exemplos o trabalho que tem vindo a realizar ao nível da organização desportiva, a qualidade das instalações desportivas, os eventos e programas desportivos, as parcerias desenvolvidas ao nível da promoção do desporto solidário, sustentável e inclusivo, e, em especial, a implementação da Carta Desportiva Municipal.

A Carta Desportiva Municipal de Câmara de Lobos, apresentada no passado mês de Junho, aquando do seminário «Saúde, Desporto e Qualidade de Vida» promovido pela autarquia, analisa a situação do desporto no concelho, na vertente das instalações e das actividades desportivas, do movimento associativo desportivo e do desporto escolar.

“O Desporto tem vindo a ganhar um crescente protagonismo na sociedade actual, afirmando-se pela sua transversalidade a diversas áreas do saber, o que justifica uma maior atenção por parte dos municípios, nomeadamente no que respeita ao planeamento de espaços destinados a este uso e também no volume de investimentos que lhe é destinado”, aponta nora da própria autarquia.

Os aspectos organizativos, as instalações existentes, os eventos realizados, os programas disponibilizados à população, a preocupação com a sustentabilidade ecológica, as práticas solidárias são algumas das componentes tidas em conta na avaliação dos Municípios Amigos do Desporto.

A atribuição do galardão “Amigo do Desporto” visa o reconhecimento público de boas práticas na gestão e desenvolvimento deste sector nos municípios portugueses. A iniciativa é promovida pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (Apogesd) e pela plataforma online “Cidade Social”.

Este ano, a cerimónia de entrega desses prémios realiza-se no edifício da Torre da Oliva, em São João da Madeira, na noite de 8 de Setembro (hoje, sexta-feira), estando prevista a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Segundo a vereadora com o pelouro do desporto na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Verónica Faria, é “com grande satisfação que a autarquia recebeu a notícia da distinção atribuída a Câmara de Lobos”.

A Câmara de Câmara de Lobos não só tem apostado em equipamentos desportivos de elevada qualidade, mas também tem apoiado a realização de programas desportivos transversais a todas as faixas etárias. Iniciativas como o Trail Câmara de Lobos – Rota do Vinho, as atividades Lobos Radical, os Jogos Inter-freguesias, o Seminário «Saúde, Desporto e Qualidade de Vida», a Carta Desportiva Municipal e as actividades de desporto sénior ou as caminhadas pela natureza, são alguns dos exemplos.