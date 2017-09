Madeirenses entre os que mais procuram adicionar canais «premium»

Os consumidores da Madeira são, entre os portugueses, os que mais procuram adicionar canais «premium» aos seus pacotes base de telecomunicações, além de a Região ser também aquela em que os pacotes 5P são mais requisitados. A informação é dada pela plataforma ComparaJá.pt, que analisa os mais de 400 produtos diferentes oferecidos pelas operadoras nacionais de forma “imparcial e independente”.

De acordo com Sérgio Pereira, director geral do ComparaJá.pt, “os madeirenses estão, de acordo com os dados da ANACOM, em 2º lugar a nível nacional no que toca ao acesso de serviços em pacote. No último trimestre de 2016, 89,7% das residências da Madeira possuía este tipo de serviço, o que compara positivamente com os 78,5% da média do país”.

“Isto significa que as famílias madeirenses valorizam serviços mais completos (e personalizados aos seus gostos) ao nível das Telecomunicações, estando dispostas a pagar mais pelos seus pacotes. Talvez seja um bom insight para as operadoras, que podem pensar em criar opções específicas para ir ao encontro das exigências dos consumidores da Madeira”, acrescenta o responsável do portal que também disponibiliza a comparação gratuita de Crédito à Habitação, Cartões de Crédito e Crédito Pessoal.

Foi no dia 17 de Maio, data em que se assinalou o Dia Mundial das Telecomunicações, que os consumidores portugueses passaram a poder comparar gratuitamente todos os pacotes de telecomunicações existentes no mercado.