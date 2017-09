A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anfitriã do «Oceans Meeting 2017», que decorre em Lisboa, afirmou que, na declaração conjunta dos países subscritores, cuja aprovação decorrerá no segundo dia, os Estados assumem o compromisso de que a preservação dos oceanos exige uma solução global.

Ontem, primeiro dia do encontro, que este ano se realiza sob o lema da saúde dos oceanos e a saúde humana,foram assinados protocolos de cooperação entre Portugal e outros países lusófonos, do Mediterrâneo e do Atlântico Norte para programas de investigação aplicada, limpeza do mar e de sustentabilidade da pesca.

O evento conta com 38 Ministros e Secretários de Estado de 59 países e representantes de nove instituições internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Comissão Europeia e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O encontro inclui uma cimeira ministerial, uma conferência internacional com investigadores, e sessões de contacto entre empresas para potenciar parcerias económicas.