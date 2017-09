Matrícula e inscrição dos alunos colocados na Universidade da Madeira na 1ª fase

Os alunos colocados na Universidade da Madeira, na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, podem realizar a sua matrícula e inscrição no período compreendido entre 11 e 15 de setembro, no Campus da Penteada. Toda a informação sobre o processo de matrícula e inscrição, encontra-se disponível, para consulta, em www.uma.pt.

O início das aulas para os alunos do 1º ano, da Universidade da Madeira, terá lugar no próximo dia 18 de setembro.

A 2ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior decorre entre 11 e 22 de setembro, através do portal Direção-Geral do Ensino Superior.