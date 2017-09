Governo dos Açores vai apoiar campanha para promover o queijo de São Jorge

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, anunciou que o Governo dos Açores vai apoiar a Cooperativa Uniqueijo numa campanha para promoção, a nível nacional, do queijo de São Jorge. “Posso anunciar que o Governo Regional vai muito em breve aprovar uma candidatura desta cooperativa, no âmbito da legislação que regula os apoios às organizações de produtores e cooperativas com o objetivo de promover o queijo de São Jorge”, afirmou João Ponte, após uma reunião com a Direção da União de Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge – Uniqueijo em São Jorge.

O governante destacou que o apoio do Executivo açoriano a este projeto da Uniqueijo representa “o empenho em apoiar um setor que é fundamental e estruturante para a economia da ilha de são Jorge e que ocupa muita gente”.

João Ponte considerou, ainda, que estamos perante “um importante passo para a consolidação da Agricultura na ilha”, esperando que a esta ação de promoção no mercado nacional contribua para o aumento das vendas e notoriedade do queijo de São Jorge.

“O queijo de São Jorge é um produto de excelência, que tem tradição, tem história, tem qualidade e já tem alguma notoriedade. Contudo, a Uniqueijo entendeu e bem que tem condições para aumentar ainda mais a notoriedade deste queijo e, por via disso, as vendas no mercado nacional”, referiu João Ponte, acrescentando que a campanha vai também contribuir para aumentar a notoriedade dos lacticínios e produtos lácteos dos Açores.

Apesar das vendas da Uniqueijo estarem a aumentar e haver novos mercados interessados em comprar o queijo de São Jorge, como é o caso da Arábia Audita a partir de Outubro, João Ponte reconheceu que há ainda um stock considerável de queijo que é preciso escoar e sobretudo valorizar.

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas recordou que o Governo Regional em colaboração com a Uniqueijo tem desenvolvido um conjunto de ações e eventos, tendo em vista a promoção do queijo de São Jorge, e por essa via criado novas oportunidades de negócio e ajudado a encontrar novos mercados.

Por outro lado, o Centro Açoriano de Leite e Laticínios, do qual o Governo dos Açores é associado fundador, preparou e apresentou por intermédio de um dos seus associados, no caso a Associação Agrícola de são Miguel, no passado mês de abril, uma candidatura à medida “Ações de Informação e Promoção”, que aguarda decisão da Comissão Europeia.

A referida candidatura destina-se a desenvolver um conjunto de ações de promoção, que terão lugar durante um período de 3 anos (2018 – 2020) e que serão direcionadas para os mercados norte-americano e asiático, designadamente o Canadá (Toronto e Montreal) e a China (Xangai, Hong Kong e Macau).

Como forma de contribuir para a valorização e aumento da notabilidade dos queijos açorianos, a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas está, também, a preparar a realização anual de um concurso de queijos de âmbito regional, que terá início em 2018.