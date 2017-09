“Estudo Piloto Ioga nas Escolas” em Lisboa

O próximo ano letivo vai levar o ioga a alunos do 1º ano do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar. O “Estudo Piloto Ioga nas Escolas”, resulta de um protocolo de cooperação assinado entre a Câmara de Lisboa, o Agrupamento de Escolas, e a Confederação Portuguesa do Yoga (CPY).

O projeto, proposto pela escola, face ao “comportamento agitado das crianças pela manhã”, como sublinhou a vereadora da Educação, envolve 2 turmas: 1 turma onde serão ministradas aulas de ioga e 1 turma, de controlo, sem aulas de ioga.

A prática do ioga, acrescentou Catarina Albergaria, vai ajudar as crianças a “parar e pensar”. Para a autarquia, a iniciativa visa “avaliar os efeitos que uma prática regular do ioga, em ambiente escolar, apresenta sobre o aproveitamento escolar, inserção social, comportamento, agressividade e atenção”.