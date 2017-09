Rock N’Roll Maratona de Lisboa a 15 de outubro

A Rock N’Roll Maratona de Lisboa realiza-se no próximo dia 15 de outubro. Uma das novidades da 5.ª edição é que a meta da prova será, pela primeira vez, instalada no Terreiro do Paço. A partida será dada em Cascais, passando por Oeiras e terminando em Lisboa.

Com mais de 5000 inscritos até ao momento e cerca de 85 países representados, a emblemática maratona de Lisboa, Rock N’ Roll, tem como recorde mundial 2:08:21. O objetivo desta edição será superar esta marca, estando confirmada a participação de atletas com marcas abaixo deste recorde.

Segundo a revista Forbes e o American Express, a Rock N’ Roll Maratona de Lisboa é considerada uma das mais belas do Mundo, posicionada entre as 19 e as 12 maratonas mais bonitas, respetivamente.

Na ocasião, Carlos Moia, representante do Maratona Clube de Portugal, homenageou o vereador do Desporto da Câmara de Lisboa, Jorge Máximo, pelo apoio dado às maratonas, provas que que projetam internacionalmente Lisboa e fomentam a economia e o turismo da cidade. As maratonas são alguns dos grandes eventos que afirmam Lisboa como grande capital desportiva europeia.