Toronto recebe exposição sobre Antero e Nemésio

O Governo dos Açores, através do Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, promove a exposição “Antero de Quental e Vitorino Nemésio: verbos vivos da cultura açoriana”, que será inaugurada no dia 13 de setembro na Biblioteca Pública de Toronto Bloor-Gladstone.

Esta mostra itinerante, que integra o programa da XX Assembleia Geral do Conselho Mundial das Casas dos Açores que decorre em Toronto entre os dias 13 e 16 de setembro e que desta forma promove um momento cultural com a Diáspora, demonstra o intento do Executivo açoriano de difundir a relevância da cultura açoriana e abri-la ao exterior, através de um trabalho de educação cultural, neste caso junto da Diáspora e em particular à comunidade residente em Toronto.

A exposição visa divulgar dois grandes vultos da literatura açoriana e nacional: Antero de Quental, nascido em São Miguel e considerado um dos maiores poetas e pensadores do século XIV, e o contista, romancista e crítico Vitorino Nemésio, natural da Terceira, que é uma figura incontornável do século XX.

Composta por 28 paineis informativos nos quais é divulgada a vida e e obra de cada um dos autores, a exposição tem uma funcionalidade ‘didática e emotiva’, com predominância para a componente informativa, contemplando também a reprodução de manuscritos de Antero e escritos da autoria dos dois escritores, além de referências em diversos periódicos sobre os mesmos.

Por outro lado, da mostra consta também uma gravura de Urbano inspirada no poeta e na carta autobiográfica que este escreveu a Wilhelm Storck, além de um caderno de desenhos do pintor açoriano dedicado a Antero de Quental e uma reprodução do retrato de Vitorino Nemésio da autoria de DaCosta. Fazem ainda parte duas medalhas de Antero, uma da autoria do escultor açoriano Álvaro Raposo França e outra de Irene Vilar, e uma medalha de prata de Vitorino Nemésio.

Além dos painéis informativos, existem recursos multimédia que podem ser manuseados pelos visitantes e que também podem visualizar uma das edições do programa “Se bem me lembro” apresentado por Vitorino Nemésio na RTPAçores, bem como assistir a um vídeo produzido pelo Governo dos Açores que narra a biografia de Antero de Quental, no qual participam António Machado Pires, Rui Goulart, Laura Lobão e Aníbal Raposo.