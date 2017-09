Detenção de dois indivíduos suspeitos de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, identificou e deteve dois cidadãos de nacionalidade portuguesa, um homem e uma mulher, presumíveis autores de um crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções ocorreram no quadro do controlo e fiscalização a que regularmente são submetidos passageiros e mercadorias oriundos e com destino a países considerados de risco, com vista à interdição do transporte de produtos estupefacientes e substâncias psicotrópicas através dos aeroportos nacionais.

Aos detidos foram apreendidos cerca de dez quilogramas de haxixe que pretendiam transportar para um país da América Latina, dissimulados em fundos falsos de duas malas de viagem.

Os detidos, de 26 e 33 anos de idade, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.