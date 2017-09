Enfermeiros reivindicam melhores condições

Os enfermeiros reivindicam a introdução da categoria de especialista na carreira de enfermagem, com respetivo aumento salarial, bem como a aplicação do regime das 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros.

A ação, que decorre esta tarde junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, coincide com o início da greve dos enfermeiros convocada pelo Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem e pelo Sindicato dos Enfermeiros.

Referir também que, de acordo com a Administração Central do Sistema de Saúde, esta greve, que vai até a próxima sexta-feira, 15 de setembro, foi considerada ilegal. Continuam as negociações com o Ministério da Saúde.