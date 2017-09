Hospital de Beja associou-se ao Dia Mundial da Prevenção do Suicídio

Desde 2014 que no Brasil a efeméride é estendida a todo o mês através de várias iniciativas genericamente designadas “Setembro Amarelo”.

O Departamento de Saúde Mental do Hospital de Beja, integrado na ULS do Baixo Alentejo, decidiu integrar-se nessa campanha através de um conjunto de iniciativas expressas no programa abaixo.

“Os suicídios são apenas a ponta do iceberg em termos de problemas de saúde mental. O suicídio em si é um evento relativamente raro, mas sempre que há um aumento no número de suicídios há também um aumento de tentativas de suicídio fracassadas e de novos casos de depressão” (Stuckler, Martin McKee, Sanjay Basu, 2011).

Se há área indiscutível de prevenção em Saúde Pública, é no suicídio! O Plano Nacional de Prevenção do Suicídio dá um contributo significativo para esse objetivo. Particularmente, o Programa Nacional para a Saúde Mental, desde 2016 que tem patrocinado iniciativas específicas neste âmbito no Baixo Alentejo, a área territorial com maiores índices de incidência de suicídio.