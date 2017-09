Detido por especulação na Costa da Caparica

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial da Costa da Caparica, deteve, no passado dia 8 de setembro, um motorista de táxi de 42 anos, por especulação, na Costa da Caparica.

No âmbito de uma denúncia, os militares surpreenderam o taxista quando este se preparava para iniciar um serviço com dois turistas, registando no taxímetro um valor pecuniário a cobrar antes da execução do transporte.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Almada, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.