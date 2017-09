“DOWN UNDER” com novos sabores

A chegada do primeiro restaurante australiano a Lisboa foi uma das novidades gastronómicas mais marcantes deste ano. O Down Under, do chef Justin Jennings, apresentou-nos sabores exóticos, como a carne de canguru e crocodilo, e transportou-nos para um continente longínquo, que poucos portugueses conhecem.

Familiarizados que estamos já com as propostas mais ousadas (que se vão manter na carta), o chef Jennings atualizou a carta e convida a conhecer as novas propostas. Sem “sair” da Austrália (o país natal de Jennings), o chef revela agora na sua carta uma paixão antiga mas intensificada em terras lusas: o peixe e marisco.

Recorrendo às técnicas da cozinha internacional, Justin Jennings trabalha o peixe e os produtos do mar (muitos deles nacionais mas não só) com a mestria de quem vive entre oceanos.

Além de uma carta renovada no restaurante Down Under, em Lisboa, o chef vai ter um espaço pop up no festival Wine in Azores, que se realiza de 20 a 22 de Outubro em São Miguel, onde vai reinterpretar alguns dos mais clássicos sabores e produtos do mar açorianos e apresentará surpresas como uma Boillabaisse – uma das sopas mais famosas do mundo – inspirada no Festival do Caldo de Peixe de Rabo de Peixe nos Açores.