Governo criou 199 mil empregos nos últimos dois anos

O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, afirmou que nos últimos dois anos, isto, é desde que o presente Governo tomou posse, já foram criados 199 mil empregos, tendo 173 mil desempregos encontrado emprego.

O Ministro, que intervinha numa audição da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, referiu também os dados do emprego divulgados pelo Eurostat, que indicam que Portugal registou a segunda maior subida da taxa de emprego da União Europeia (3,6%) no segundo trimestre de 2017 e em termos homólogos.

A diferença entre os empregos criados e o desemprego desaparecido mostra que a economia está também a absorver novos trabalhadores, sejam eles jovens que ainda não tinham entrado no mercado de trabalho ou desempregados que já tinham saído da população ativa.

«Isto significa que Portugal está a ter uma ‘performance’ melhor, que resulta da maior confiança que conseguimos trazer à economia e às empresas portuguesas e ao trabalho destas empresas», disse o Caldeira Cabral. A subida da taxa de emprego foi de 1,6% na zona euro e 1,5% na União Europeia.

O Ministro disse ainda que as empresas estão a investir para criar maior capacidade de produção, o que é mostrado pelos dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados no dia 9 de setembro. Nestes, as importações aumentaram em julho 12,8% e as exportações 4,6%, em termos homólogos.