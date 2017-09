Detenção de um casal de assaltantes à mão armada

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve, fora de flagrante delito, um casal fortemente indiciado pela prática de dois crimes de roubo com recurso a arma de fogo.

O detido, já com antecedentes criminais por este tipo de crime, juntamente com um outro suspeito detido por esta Polícia no mês passado, abordavam os clientes da também agora detida e, com recurso a arma de fogo, apoderavam-se dos seus diversos pertences obrigando-os a deslocar-se a caixas ATM e proceder ao levantamento de elevadas quantias de dinheiro que depois utilizavam em proveito próprio.

Os roubos ocorreram, pelo menos em duas situações distintas, em novembro de 2016 e fevereiro de 2017, na zona de Vila Nova de Famalicão.

O terceiro elemento do grupo está em prisão preventiva desde 28 de agosto. Os detidos, de 33 e 45 anos, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.