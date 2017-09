Serralheiro detido pela prática do crime de pornografia de menores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve um homem, serralheiro, fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores.

A investigação surgiu no âmbito do combate internacional à pornografia infantil, em articulação com autoridades estrangeiras, podendo concluir-se que o suspeito se dedicava ativamente à obtenção e à divulgação de vídeos e de imagens de cariz pornográfico, em que eram intervenientes crianças e jovens em práticas sexuais explícitas, através de uma rede social.

Na sequência de busca domiciliária realizada à casa do suspeito foram apreendidos mais de uma centena de ficheiros multimédia daquela natureza, tendo ele sido detido em flagrante delito.

O suspeito, com 20 anos de idade, foi constituído arguido, após o que foi restituído à liberdade, para, em data posterior, ser presente à autoridade judiciária competente.