Portugal recebe IV Conferência Ministerial da UNECE sobre o Envelhecimento

Portugal será o país anfitrião da IV Conferência Ministerial da UNECE (Comissão Económica da Região Europa das Nações Unidas) sobre o Envelhecimento, que decorre nos dias 21 e 22 de setembro, no Centro de Congressos de Lisboa.

Sob o tema «Uma sociedade sustentável para todas as idades: cumprindo o potencial de viver mais tempo (A Sustainable society for all ages: Realizing the potential of living longer)», o evento está a ser coordenado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e contará com a presença de mais de 400 participantes, incluindo membros do Governo de 36 países, altos responsáveis de 49 Estados-membro da UNECE, bem como outras entidades relevantes, designadamente das Nações Unidas, da Comissão Europeia e da OCDE.

Estarão igualmente presentes representantes de cinco países da CPLP e também da Índia. No total, estarão representadas em Lisboa mais de 50 nações.

Portugal é o terceiro país a receber esta Conferência, onde será feita uma avaliação da Declaração de Madrid sobre o Envelhecimento (2002), num processo que acontece a cada cinco anos.

Desta conferência sairá a Declaração de Lisboa, que definirá as linhas orientadoras de atuação dos Estados-membros da UNECE para os próximos cinco anos.

Para o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, «Portugal poderá dar um contributo significativo para o compromisso político nesta matéria», uma vez que «o envelhecimento da população é uma questão que toca todas as dimensões da intervenção pública».

Ainda no âmbito da Conferência, irá decorrer no mesmo espaço, no dia 20 de setembro, um encontro que reunirá 150 Organizações Não Governamentais dos Estados-membros da UNECE e 80 investigadores, que irão contribuir para a discussão ministerial através de duas Declarações, abrindo assim o tema aos contributos da sociedade civil.