Máquina de ATM “facilita vida” em Santa Bárbara

A Câmara Municipal, em parceria com o Novo Banco dos Açores, inaugurou, esta quarta-feira, na Freguesia de Santa Bárbara, uma Máquina ATM, que “veio colmatar as necessidades e facilitar a vida tanto dos locais, como dos visitantes desta freguesia de Ponta Delgada”, referiu o Presidente da Autarquia, José Manuel Bolieiro.

“Com pequenas soluções resolveu-se grandes problemas. É com enorme satisfação que vejo que foi possível, através da conjugação de esforços, criar condições para termos numa das nossas freguesias mais pequenas este serviço”, afirmou o Presidente do Município de Ponta Delgada.

O Presidente da Autarquia, durante a sua intervenção, também expressou gratidão ao Novo Banco dos Açores, que “desde o primeiro contacto expressou disponibilidade e sensibilidade social para a concretização deste investimento benéfico para as famílias desta freguesia e para o próprio Município”.

Com esta conquista, “a responsabilidade social é reconhecida pela Autarquia e pode ser vista pela população em geral, como uma marca distintiva do Novo Banco dos Açores”, concluiu José Manuel Bolieiro.

Por outro lado, o Vice-Presidente do Conselho de administração do Novo Banco dos Açores, Gualter Furtado, afirmou que está “confiante na solidez do Banco e é isto que permite ter segurança para a concretização deste tipo de projetos”.

Gualter Furtado ainda aproveitou o momento para expressar um “agradecimento ao Presidente da Junta de Freguesia e, principalmente, ao Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, por nos permitir realizar este projeto. É com gosto que venho aqui, a uma das 24 freguesias de Ponta Delgada, inaugurar esta ATM, que possibilita uma série de funcionalidades, que irá facilitar a vida dos seus habitantes”.

O Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, João Carlos Arruda, também agradeceu ao Presidente da Câmara Municipal e aos responsáveis do Novo Banco dos Açores e acrescentou que “esta é uma mais valia para o povo e para a freguesia de Santa Bárbara”.

Esta inauguração contou ainda com a presença de alguns moradores, como Isaura Aguiar, que não quiseram deixar passar a oportunidade de expressar o seu contentamento aos responsáveis por este projeto: “Estamos muito satisfeitos e só temos a agradecer”.