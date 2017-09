No dia 25 de setembro terá início o Curso de Formação MOOC – Effective Parental Engagement for Student Learning.

Este curso é gratuito e tem como base o Guia Europeu para as Escolas, mais especificamente, o tema do envolvimento parental na aprendizagem do aluno em contexto de sala de aula.

As inscrições estão abertas. Mais informações e inscrições em http://bit.ly/EPEfSL.