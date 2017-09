Ingressos para o Portugal-Suíça à venda em várias lojas Continente

Os ingressos para o Portugal-Suíça de 10 de outubro, no Estádio da Luz (19h45), estão à venda desde esta sexta-feira, 15 de setembro, em várias lojas Continente.

Depois um período de venda exclusivamente online, na bilheteira virtual da FPF, os bilhetes chegam agora às lojas citadas abaixo. A partida diante dos helvéticos é relativa à última jornada do Grupo B de apuramento para o Mundial-2018. Portugal segue em segundo lugar, com menos três pontos que a Suíça, sabendo-se que o primeiro classificado terá qualificação direta e os oito melhores segundos (em nove grupos) disputarão um play off.

O preço dos bilhetes individuais está dividido em três categorias e os clientes detentores de Cartão Continente beneficiam de um desconto de 25% em cartão: Categoria 1: €25; Categoria 2: €20; Categoria 3: €15

O espetáculo está classificado para maiores de 6 anos de idade. As crianças com menos de 6 anos poderão, no entanto, ter acesso ao recinto mediante a assinatura e entrega, à porta, de um termo de responsabilidade. Continua a haver disponibilidade de ingressos em https://bilheteira.fpf.pt/