Taça do Mundo da Federação Internacional de Ginástica Acrobática

Decorreu, no início de setembro, no Pavilhão do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, a Taça do Mundo da FIG ACRO – III GCP Lisbon International Acrobatic Gimnastics, organizada pela Federação Internacional de Ginástica Acrobática, pela Federação Portuguesa de Ginástica e pelo Ginásio Clube Português, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

Numa das provas mais aguardadas e competitivas, o par misto português Carolina Dias e João Martins, do Ginásio Clube Português, ao ganhar esta etapa da Taça do Mundo venceu a World Cup Series 2017 nesta modalidade.

As finais desta prestigiada prova – que trouxe a Lisboa muitas dezenas de atletas, treinadores, dirigentes desportivos e juízes dos países onde esta modalidade tem maior expressão – aconteceram no derradeiro dia, com as equipas portuguesas a subir ao pódio por diversas ocasiões.

Na entrega dos prémios, marcou presença o vereador do pelouro do Desporto, Jorge Máximo, que viu o sucesso deste evento a dar mais um empurrão à candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto, para a qual a capital portuguesa já foi selecionada entre diversas cidades europeias como uma das duas finalistas.