Simpósio Europeu dedicado à promoção da atividade física nos sistemas de saúde

O Simpósio Europeu ‘Exercise Is Medicine’ dedicado à promoção da atividade física nos sistemas de saúde decorre nos próximos dias 15 e 16 de setembro, no Pavilhão do Conhecimento, Parque das Nações em Lisboa.

Este simpósio, organizado pelo Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral da Saúde e pela Faculdade de Motricidade Humana, integra as comemorações do 38.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde.

Os trabalhos do simpósio podem ser acompanhados através de live streaming.