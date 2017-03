OMS compromete-se com Plano de Ação para a Atividade Física

O Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, reunido entre 28 de fevereiro e 1 de março, comprometeu-se com o desenvolvimento de um plano de ação para a Promoção da Atividade Física.

A inclusão do ponto “Revitalização da atividade física para a saúde” na agenda do Conselho Executivo da OMS traduz o empenho dos vários países na elaboração de um projeto de plano de ação que possa ser aprovado em 2018.

Para o diretor do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral da Saúde, Pedro Teixeira, “Trata-se de um excelente desenvolvimento por parte da OMS o trabalho com vista a um Plano de Ação Global para a atividade física, a ser aprovado já em 2018. É o corolário de várias iniciativas globais anteriores e com as quais Portugal está comprometido, nomeadamente através dos objetivos do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (DGS) e do futuro Plano de Ação Nacional – Atividade Física 2025 – no qual estamos a trabalhar com vários parceiros.”