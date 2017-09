Jornadas Europeias do Património juntam “Património e Natureza”

As Jornadas Europeias do Património (JEP) 2017 realizam-se nos dias 22, 23 e 24 de setembro, sendo subordinadas ao tema “Património e Natureza”. O programa já disponível evidencia a crescente participação da sociedade portuguesa nesta iniciativa, contemplando 1500 atividades, quase o dobro da oferta registada em 2016 (800 eventos). As propostas envolvem 160 concelhos e mais de 800 entidades públicas e privadas.

O tema escolhido chama a atenção para a importância da relação entre as pessoas, as comunidades, os lugares e a sua História, mostrando como o património e a natureza se cruzam nas suas diferentes expressões – mais urbanas ou mais rurais. Simultaneamente, aponta para a necessidade de preservar e valorizar esta relação, fundamental para a qualidade da vida, para a qualificação do território e para o reforço de identidades.

A relação Património e Natureza pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, de criatividade e de recreação, e nela reside um enorme potencial para um desenvolvimento cultural, social e económico equilibrado. Pretende-se também enfatizar que esse desenvolvimento deverá ser sustentável, não comprometendo definitivamente as perspetivas de futuro.

Alterações climáticas decorrentes do aquecimento global e os epifenómenos daí decorrentes, como cheias, deslizamentos de terras e incêndios, começam a colocar em causa a permanência futura de muito património construído e natural, obrigando à alocação de recursos que poderiam ser dirigidos a áreas mais carentes e urgentes.

As JEP, uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da União Europeia, são o evento cultural mais participado e partilhado pelos cidadãos da Europa. Estima-se que, em mais de 50.000 locais espalhados por toda a Europa, cerca de 30 milhões de pessoas participam, todos os anos, em atividades promovidas no âmbito das JEP, contribuindo para realçar a importância do património cultural e a diversidade do mosaico cultural europeu.

O acesso à maioria das atividades é gratuito. Todos os Museus e Monumentos sob tutela da DGPC associam-se às comemorações das JEP 2017 com propostas de atividades que decorrerão nestes espaços do nosso património. A entrada nos Museus e Monumentos sob tutela da DGPC é gratuita no dia 24 para todos os visitantes e no dia 22 e 23 para todos os interessados em participar nas iniciativas integradas nas JEP 2017 e no Lisboa Open House 2017.