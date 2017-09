O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa concluiu, em Valeta, Malta, a participação no 13.º Encontro Informal de Chefes de Estado Europeus do Grupo de Arraiolos que decorreu sob o tema “Cruzando Fronteiras”.

O segundo dia decorreu no Centro de Conferências do Mediterrâneo, em Valeta, onde, após serem recebidos pela Presidente da República de Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, os Chefes de Estado deram início à segunda sessão de trabalho com o tema: “Gerindo Desafios de Segurança na área Euro-Mediterrânica”.

No final, dez dos treze Presidentes que marcaram presença neste Encontro: Áustria, Bulgária, Croácia, Estónia, Grécia, Itália, Letónia, Malta, Polónia e Portugal efetuaram uma declaração aos jornalistas presentes. Os Presidentes da Alemanha, Eslovénia e Hungria, embora tendo participado no Encontro, não estiveram presentes na Conferência de Imprensa conjunta.

A Presidente Marie-Louise Coleiro Preca ofereceu depois um almoço oficial de encerramento.