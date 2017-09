Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel acolhe workshop sobre FIWARE

O Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia promove amanhã, dia 19 de setembro, na Lagoa, a realização de um workshop sobre a FIWARE, uma plataforma composta por hardware e software que oferece uma base para o desenvolvimento de aplicações.

O Diretor Regional da Ciência e Tecnologia salientou que esta iniciativa visa “apresentar de forma prática” a plataforma europeia FIWARE, de acesso livre, e demonstrar como tornar o desenvolvimento de aplicações e serviços mais competitivo.

“A diferença desta plataforma é que as aplicações que vão sendo desenvolvidas podem ser usadas de forma livre e gratuita”, afirmou Bruno Pacheco, acrescentando que a FIWARE possui uma Interface de Programação de Aplicativos (API) aberta, onde “é encorajado o envolvimento dos utilizadores, visto que o objetivo é tornar-se uma plataforma-padrão com soluções reutilizáveis”.

O Diretor Regional considerou ainda que este workshop é “mais uma oportunidade” para os Açores e as empresas açorianas se posicionarem “na linha da frente no uso das tecnologias do futuro”, frisando a FIWARE é “uma plataforma criada pela União Europeia para o desenvolvimento de aplicações globais para a Internet”.

Este workshop, que decorre entre as 16h00 e as 20h00, no NONANGON – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, integra-se no âmbito das atividades previstas no projeto europeu FIMAC e é dirigido a profissionais e a estudantes na área das tecnologias.

O projeto FIMAC, com um orçamento global superior a um milhão de euros, é cofinanciado no âmbito do programa de cooperação inter-regional INTERREG MAC 2014-2020 e conta com a participação de equipas dos Açores, da Madeira e das Canárias.