Coro da Universidade Sénior do Funchal lançou primeiro CD

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e a Vereadora Madalena Nunes, que tem os pelouros da Educação e do Envelhecimento Ativo na Autarquia, estiveram ontem presentes no lançamento do 1º CD do Coro da Universidade Sénior do Funchal, intitulado “Caminhando”. Trata-se da primeira edição do grupo nos seus seis anos de atividade, o que foi assegurado com o apoio da CMF.

A Universidade Sénior do Funchal, que funciona em parceria com a Universidade da Madeira, foi a primeira Universidade Sénior da Região e destina-se a todas as pessoas com mais de 50 anos, independentemente das suas habilitações literárias. O projeto tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos funchalenses, proporcionando-lhes, não só um espaço de valorização pessoal, mas também o reforço do seu papel na sociedade, alicerçado numa aprendizagem ao longo da vida.